Болтон призвал Россию встать на сторону Гуайдо, пока не поздно

СЕГОДНЯ 22:09 2019-02-08T22:10:12+03:00

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон напомнил России о том, что еще совсем не поздно встать на сторону венесуэльской оппозиции и признать ее лидера Хуана Гуайдо временным главой государства.

"Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей. У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы", - написал американский политики у себя в микроблоге в Twitter.

При этом он прикрепил к посту ссылку на статью в издании The Moscow Time, в которой говорится о том, что Россия якобы начинает сомневаться в правильности решения о поддержке Мадуро.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле уже опровергли эти слухи. В администрации президента РФ подчеркнули, что Москва по-прежнему поддерживает действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и выступают против вмешательства во внутренние дела этой республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689477" frameborder="0"></iframe> Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU