СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-16T10:28:29+03:00

В США заявили о тайных переговорах венесуэльских военных с оппозицией Фото: REUTERS

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Венесуэльские генерали ведут тайные переговоры с местной оппозицией. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.

- Ключевые генералы, ведущие фигуры, поддерживающие Мадуро, ведут постоянный диалог с оппозицией, - подчеркнул американский политик.

Более того, Болтон отметил, что в Венесуэле более двух тысяч генералов, больше, чем в странах НАТО, и это является причиной коррупции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле. Официальный представитель МИД России, заявила, что Соединенные Штаты потеряют моральное лидерство в мире, если перешагнут этот «международно-правовой Рубикон».

А накануне стало известно о том, что Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней на переход на "сторону конституции". Оппозиционер призвал бороться с "узурпацией власти" в стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687979" frameborder="0"></iframe> Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.

ИСТОЧНИК KP.RU