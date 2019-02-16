2019-02-16T10:28:29+03:00
В мире

В США заявили о тайных переговорах венесуэльских военных с оппозицией

Советник Трампа Джон Болтон отметил, что большое количество военнослужащих в стране является причиной коррупции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США заявили о тайных переговорах венесуэльских военных с оппозициейВ США заявили о тайных переговорах венесуэльских военных с оппозициейФото: REUTERS
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Венесуэльские генерали ведут тайные переговоры с местной оппозицией. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.

- Ключевые генералы, ведущие фигуры, поддерживающие Мадуро, ведут постоянный диалог с оппозицией, - подчеркнул американский политик.

Более того, Болтон отметил, что в Венесуэле более двух тысяч генералов, больше, чем в странах НАТО, и это является причиной коррупции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле. Официальный представитель МИД России, заявила, что Соединенные Штаты потеряют моральное лидерство в мире, если перешагнут этот «международно-правовой Рубикон».

А накануне стало известно о том, что Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней на переход на "сторону конституции". Оппозиционер призвал бороться с "узурпацией власти" в стране.

Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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