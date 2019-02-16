В США заявили о тайных переговорах венесуэльских военных с оппозицией
Венесуэльские генерали ведут тайные переговоры с местной оппозицией. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.
- Ключевые генералы, ведущие фигуры, поддерживающие Мадуро, ведут постоянный диалог с оппозицией, - подчеркнул американский политик.
Более того, Болтон отметил, что в Венесуэле более двух тысяч генералов, больше, чем в странах НАТО, и это является причиной коррупции.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле. Официальный представитель МИД России, заявила, что Соединенные Штаты потеряют моральное лидерство в мире, если перешагнут этот «международно-правовой Рубикон».
А накануне стало известно о том, что Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней на переход на "сторону конституции". Оппозиционер призвал бороться с "узурпацией власти" в стране.
Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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