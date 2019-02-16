2019-02-16T00:56:29+03:00
Политика

Гуайдо дал армии Венесуэлы восемь дней на переход на "сторону конституции"

Оппозиционер призвал бороться с "узурпацией власти" в стране
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан ГуаидоГлава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан ГуаидоФото: REUTERS
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Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, дал армии страны восемь дней на то, чтобы изменить свою позицию и "открыть возможности для перемен".

Он напомнил, что приближается 23 февраля - дата, когда гуманитарная помощь должна прибыть на территорию Боливарианской республики.

"Очень важная дата для венесуэльского общества не только потому, что у нас есть возможность остановить чрезвычайную ситуацию, которая сегодня убивает напрямую и опосредованно, но и чтобы открыть двери для перемен в Венесуэле. У вас есть возможность, есть восемь дней, чтобы встать на сторону конституции", - заявил оппозиционер.

Он подчеркнул, что для борьбы с нищетой нужно покончить с "узурпацией власти", в которой Гуайдо обвинил президента Мадуро. Лидер оппозиции также заявил, что правительство Венесуэлы использует национальную нефтяную компанию PDVSA, чтобы контролировать граждан, передает РИА Новости.

Ранее Гуаидо сообщил, что партии гуманитарной помощи сейчас готовятся в Колумбии и в Бразилии. Однако правительство Николаса Мадуро категорически отказываются пропускать вих страну.

Как сообщал сайт kp.ru, представители администрации США неоднократно ране призывали вооруженные силы Венесуэлы встать на сторону оппозиции и признать «временным президентом» страны спикера парламента страны Хуана Гуаидо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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