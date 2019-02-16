Лавров: заместители глав МИД РФ и Японии 2 апреля обсудят тему мирного договора
В субботу, 16 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в начале апреля состоится встреча заместителей министров иностранных дел России и Японии, посвященная проблеме мирного договора. При этом он уточнил, что переговоры запланированы на 2 апреля.
Также дипломат заметил, что Москва не ставит искусственных сроков по заключению мирного договора с Токио. «У российской стороны нет никаких искусственных сроков. Мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно», - цитирует Лаврова ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу в Мюнхене состоялась встреча Сергея Лаврова с главой МИД Страны восходящего солнца Таро Коно. Как отмечалось, в начале переговоров руководитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что российско-японские консультации на тему мирного договора продолжатся в строгом соответствии с ранее намеченным планом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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