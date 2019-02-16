Лавров: заместители глав МИД РФ и Японии 2 апреля обсудят тему мирного договора

СЕГОДНЯ 20:52 2019-02-16T20:52:52+03:00

Ранее в субботу в Мюнхене состоялась встреча министра иностранных дел России с японским коллегой Таро Коно

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В субботу, 16 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в начале апреля состоится встреча заместителей министров иностранных дел России и Японии, посвященная проблеме мирного договора. При этом он уточнил, что переговоры запланированы на 2 апреля.

Также дипломат заметил, что Москва не ставит искусственных сроков по заключению мирного договора с Токио. «У российской стороны нет никаких искусственных сроков. Мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно», - цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу в Мюнхене состоялась встреча Сергея Лаврова с главой МИД Страны восходящего солнца Таро Коно. Как отмечалось, в начале переговоров руководитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что российско-японские консультации на тему мирного договора продолжатся в строгом соответствии с ранее намеченным планом.

ИСТОЧНИК KP.RU