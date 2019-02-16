2019-02-16T19:23:03+03:00
Политика

Лавров встретился с главой МИД Японии в Мюнхене

Переговоры проходят в здании российского генконсульства [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и глава МИД Японии Таро КоноМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и глава МИД Японии Таро КоноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 16 февраля, стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своим японским коллегой Таро Коно. Как выяснилось, дипломаты встретились в здании российского генконсульства в Мюнхене.

Открывая встречу, глава МИД РФ подчеркнул, что его беседа с Коно проходит в рамках договоренностей лидеров двух стран по диалогу о мирном договоре. При этом Лавров выразил надежду на то, что российско-японские переговоры продолжатся в строгом соответствии с намеченным планом, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ активизировать переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. Стоит отметить, что главным «камнем преткновения» в данном вопросе являются Южные Курилы, которые Токио считает своими.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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