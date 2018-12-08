Хезер Науэрт с нетерпением ждёт начала работы в ООН

СЕГОДНЯ 04:41 2018-12-08T05:00:31+03:00

В ответ на комментарий Помпео о своем назначении пресс-секретарь госдепартамента США призналась, что для нее было частью работать в его команде

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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт с нетерпением ждет начала новой деятельности в качестве постоянного представителя своей страны в ООН. Об этом она написала в Twitter в ответ на сообщение своего шефа – главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.

«Госсекретарь Помпео, это честь работать в вашей команде вместе с моими коллегами из госдепартамента. Мили, которые я проехала с вами, подчеркнули важность лидерства США на мировой арене», - подчеркнула Хезер Науэрт.

Она добавила, что «не может дождаться, когда продолжит продвигать интересы американского народа в постпредстве США при ООН», если ее кандидатуру утвердит сенат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу глава Белого дома объявил, что определился с кандидатом на роль преемника Никки Хейли в Организации объединенных наций.

Майк Помпео написал, что очень рад решению президента Дональда Трампа решению выдвинуть Хезер Науэрт этот пост.

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Имя нового представителя США в ООН еще не объявлено, но уже известно. Просидевшую здесь меньше двух лет Никки Хейли сменит гламурная блондинка из Госдепа Хизер Науэрт. Дональд Трамп сообщит о своем решении в своей привычной манере - через любимый Твиттер (подробности).