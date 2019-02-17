Гараничева в соцсетях высмеяли за опоздание на старт гонки в Солт-Лейк-Сити

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-17T07:55:40+03:00

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В социальных сетях российские болельщики обсуждают опоздание биатлониста Евгения Гараничева на старт гонки преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Половина пользователей горько шутит, вторая половина критикует спортсмена.

Ранее стало известно, что Гараничев не вышел на старт. Позже в своем Instagram он объяснил, что просто не смог появиться во время и попросил прощения.

"Вся жизнь - это гонка преследования, а ты в ней Женя Гараничев, который опоздал на старт", - написал пользователь @x_valya.

“Если бы Гараничев учился в универе, он бы учился в нашей группе и, постоянно спрашивая расписание, все равно бы опаздывал/не приходил на пары”, - считает @FallenSlut.

“Просто, весь мир - это биатлон, а ты в нём - Евгений Гараничев, да”, - филосовски отметил @Maxi_Sar.

"Гараничев прошляпил старт. Чудеса профессионализма", - возмутился пользователь @mielofon.

“Гараничев не бежал гонку, потому что забыл выйти на старт. Все мы немного Гараничевы”, - написала @Yabashiri

"Он просто опоздал на старт. Повторю, он просто опоздал! Прилетел в Америку через океан и просто опоздал. Не виню спортсмена, но просто не понимаю - как?", - удивился пользователь @borispraw.

В телеэфире Матч ТВ по Гараничеву проехался и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"О чем думал Гараничев? О шоппинге что ли", - сказал он.

"По-простому это называется нарушение трудовой дисциплины. Для начала это не выговор, а порицание. Будем разговаривать, выяснять ситуацию", - пообещал тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru восьмой этап Кубка мира по биатлону переехал в столицу Олимпиады 2002 года из канадского Кэнмора, который оскандалился из-за слишком суровых погодных условий. Наша сборная прибыла в Солт-Лейк-Сити в своем сильнейшем составе. Соревнования завершатся 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU