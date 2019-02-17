Российская биатлонистка предложила поклонникам выйти на старт вместо нее

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-17T15:42:53+03:00

Валерия Васнецова удалила свой аккаунт в Instagram и не вышла на соревнования в Солт - Лейк - Сити

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Российская биатлонистка Валерия Васнецова удалилась из Instagram после поста, который вызвал бурю негодования у поклонников спортсменки.

Дело в том, что на днях девушка выложила в сториз фотографию, подписав ее следующим образом: "Вы ощутите приятный вкус крови и невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и будут вываливаться изо рта, мило развеваясь по ветру". Васнецова предложила своим поклонникам выйти на старт вместо нее. Именно этот "призыв" не оценили пользователи соцсети и обрушились на спортсменку с критикой. Спустя некоторое время биатлонистка и вовсе удалила свой аккаунт.

После интернет-скандала спортсменка не вышла на гонку преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сославшись на плохое самочувствие. Другие российские спортсменки не сумели попасть в десятку сильнейших. Лучший результат среди них показала Ульяна Кайшева, финишировавшая 11-й.

Ранее сайт kp.ru писал о другом случае с участием российского биатлониста на этих соревнованиях. Евгений Гараничев не вышел на старт гонки преследования. «Просто опоздал на старт .. Извините!!!» - написал он. Однако, волну шуток в соцсетях было не остановить.

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ИСТОЧНИК KP.RU