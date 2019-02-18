2019-02-18T00:40:08+03:00
В мире

Саакашвили сдал анализ на “негрузинскую кровь”

Экс-президент Грузии признался, что нарушил традицию предков, женившись на европейке
Юлия ДИВЕЕВА
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Грузинский и украинский политик Михаил СаакашвилиГрузинский и украинский политик Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прошел генетический тест и опубликовал его результаты на своей странице в Facebook.

По его словам, он решил удовлетворить свое любопытство и прошел в Америке "очень популярный генетический тест", который показал, что в нем нет "ни капли негрузинской крови".

Саакашвили опубликовал результаты генетического теста Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Саакашвили опубликовал результаты генетического тестаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Я оказался грузин почти на 99% и на 1% грек. Этот тест точно определяет происхождение ваших предков, по крайней мере, за последние тысячи лет ", – написал Саакашвили.

Политик отметил, что все его предки вообще не смешивались с другими национальностями на протяжении нескольких веков.

"Я первый нарушил эту традицию, заключив брак с европейкой", – признался он.

При этом экс-президент заверил, что уважает всех соседей и любит патриотов Грузии любого этнического происхождения.

Саакашвили опубликовал результаты генетического теста Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Саакашвили опубликовал результаты генетического тестаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Саакашвили в прошлом году лишили гражданства Украины и выслали из страны в Польшу. После этого политик решил снова обратить свой взор на родную Грузию. Так в конце января этого года он заявил о готовности сменить власть в стране всего за 72 часа. По словам политика, этого времени будет достаточно для того, чтобы председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили исчез навсегда.

Михаил Саакашвили записал видеообращение с поеданием американского бублика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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