Саакашвили сдал анализ на “негрузинскую кровь”
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прошел генетический тест и опубликовал его результаты на своей странице в Facebook.
По его словам, он решил удовлетворить свое любопытство и прошел в Америке "очень популярный генетический тест", который показал, что в нем нет "ни капли негрузинской крови".
Саакашвили опубликовал результаты генетического тестаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
"Я оказался грузин почти на 99% и на 1% грек. Этот тест точно определяет происхождение ваших предков, по крайней мере, за последние тысячи лет ", – написал Саакашвили.
Политик отметил, что все его предки вообще не смешивались с другими национальностями на протяжении нескольких веков.
"Я первый нарушил эту традицию, заключив брак с европейкой", – признался он.
При этом экс-президент заверил, что уважает всех соседей и любит патриотов Грузии любого этнического происхождения.
Саакашвили опубликовал результаты генетического тестаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, Саакашвили в прошлом году лишили гражданства Украины и выслали из страны в Польшу. После этого политик решил снова обратить свой взор на родную Грузию. Так в конце января этого года он заявил о готовности сменить власть в стране всего за 72 часа. По словам политика, этого времени будет достаточно для того, чтобы председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили исчез навсегда.
Михаил Саакашвили записал видеообращение с поеданием американского бублика.
ИСТОЧНИК KP.RU