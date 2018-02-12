2018-02-12T21:13:05+03:00
Политика

Михаил Саакашвили задержан в Киеве в элитном ресторане

Экс-президента и экс-губернатора, по информации от его сторонников, высылают в Варшаву [видео]
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Как говорят сторонники Саакашвили, его намерены депортировать в одну из европейских столицКак говорят сторонники Саакашвили, его намерены депортировать в одну из европейских столицФото: REUTERS
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Любовь к красивой жизни подвела Михаила Николозовича. Когда его задержали в доме, где он жил, мгновенно собравшаяся толпа сторонников отбила своего любимца и вождя у силовиков. Пришлось, правда, немного попрыгать по крыше, но овчинка явно стоила выделки. Попытка захвата спецназом Саакашвили в отеле тоже закончилось конфузом, охрана гостиницы просто не пустила спецназовцев внутрь. А вот стоило пойти хорошо покушать в элитный ресторан грузинской кухни «Сулгуни» в украинской столице, как бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области оказался беззащитен.

Что и понятно, кормить всех своих сторонников в таком месте - никакого кошелька не хватит. Не чебуречная, чай, и не привокзальная закусочная. А оставлять их у входа, пока сам кюшаешь - нэкрасиво и нэгостеприимно.

Чем и воспользовался спецназ погранслужбы Украины, проведя молниеносный захват Михаила Николозовича в уголке для гурманов и эпиикурейцев. Причем, даже непонятно, успел ли Михаил Николозович откушать лобио, или все ограничилось только сациви.

Видео задержания Михаила Саакашвили в Киеве.Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в киевском ресторане

Запихнув Саакашвили в один из трех микроавтобусов, на которых спецназ прибыл к ресторану, конвой рванул к выезду из города. Сторонники Саакашвилди объявили сбор по тревоге, часть стала формировать акцию протеста у «Руха новых сил» (так называется движение Саакашвили), другая часть рванула на перехват конвоя со спецназом.

Как говорят сторонники Саакашвили, его намерены депортировать в одну из европейских столиц. Предположительно, в Варшаву.

Сторонники Саакашвили вышли на протест в Киеве: видеотрансляция.Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу. Сторонники экс-президента Грузии вышли в Киеве на акцию протеста

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