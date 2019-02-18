2019-02-18T12:57:51+03:00
Политика

Песков прокомментировал скандал вокруг блокировки проектов RT в Facebook

Пресс-секретарь президента РФ назвал инцидент "беспрецедентным и грубым давлением на российские СМИ"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Главный редактор RT Маргарита СимоньянГлавный редактор RT Маргарита СимоньянФото: ТАСС
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг блокировки проектов RT социальной сетью Facebook. Он призвал телеканал отстаивать свои интересы.

- Инцидент с RT - это давление на российские СМИ. Беспрецедентное и грубое, - подчеркнул Песков.

Делов том, что Facebook заблокировала четыре проекта Russia Today без предварительных оповещений спустя несколько часов после появления критического материала журналистов CNN. Главный редактор RT, Маргарита Симоньян уверена, что американская социальная сеть и телеканал действуют как орудие цензуры Госдепартамента США.

- У RT есть проект в Facebook - In the Now. Его делает наша ведущая Анисса Науэй. У In the Now и нескольких его сателлитов более 2,5 миллдиарда просмотров видео. Популярный, вирусный проект. Был,- подчеркнула Симоньян в своем Telegram - канале.

Также она ответила, что аккаунты In the Now попали в поле зрения CNN «по наводке» пронатовской некоммерческой организации (НКО) Marshall Fund, деятельность которой запрещена в России. После звонка телекомпании в Facebook люди Цукерберга заблокировали проекты RT. Таким образом они пытались якобы скрыть "связи с Кремлем".

- Так мы в очередной раз убедились, что в Facebook свобода слова - только для своих, подытожила Симоньян.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря прошлого года СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине. Расследование было начато в отношении одного из интернет-провайдеров Винницкой области.

Что RT подарил Трампу на Рождество .

ИСТОЧНИК KP.RU

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