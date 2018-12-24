СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-24T11:26:51+03:00

Расследование было начато в отношении одного из интернет-провайдеров Винницкой области

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении одного из интернет-провайдеров Винницкой области, который предоставлял доступ к российским телеканалам, в частности к Russia Today. В пресс-службе ведомства уточнили, что расследование начато по статье о нарушении авторского и смежных прав.

За предоставление абонентам программной услуги IPTV без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания ответственным лицам может грозить до шести лет лишения свободы.

"Среди телеканалов, которые предлагали зрителям, были запрещены для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы", - уточняется на сайте СБУ.

Там же подчеркивается, что оперативные сотрудники спецслужб уже провели все необходимые следственные действия в офисе компании и нашли оборудование, с помощью которого осуществлялась "противоправная деятельность".

Напомним, что трансляцию российских телеканалов на Украине начали запрещать еще в 2014 году.

Сайт kp.ru писал о том, что уже тогда в Москве такие действия киевских властей назвали "мистерией" и нарушением свободы слова.