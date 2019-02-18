2019-02-18T15:46:51+03:00
Политика

Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках

Глава МИД России прокомментировал призыв Трампа европейским странам забрать сирийских террористов и предать их суду
Елена Гильманова
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Резолюция ООН закрепляет четкий алгоритм шагов, которые необходимо предпринять против иностранных террористов, эти требования нужно соблюдать, действия должны быть транспарентны. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейским странам необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.

По словам Лаврова, Вашингтон должен раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках, которые, как утверждает американский лидер, являются гражданами европейских стран.

«Эти лица являются подозреваемыми в терроризме, они являются иностранными террористами-боевиками, именно такой термин закреплен в резолюции Совета Безопасности ООН, и эти резолюции содержат очень четкий перечень шагов, которые необходимо предпринимать в отношении этих иностранных террористов-боевиков, когда они попадают в руки соответствующих стран, воюющих против террористов», - сказал министр на пресс-конференции в понедельник, 18 февраля.

«Надо соблюдать эти критерии, и первый абсолютно неотъемлемый шаг - это транспарентность и передача данных на этих лиц», - подчеркнул глава МИД.

Напомним, что 17 февраля Трамп призвал союзников США в Европе, в том числе Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» 800 боевиков ИГ*, захваченных в Сирии. По словам американского лидера, террористов, необходимо предать суду.

*Исламское государство (ИГ) - организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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