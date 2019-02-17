Трамп призвал страны Европы "взять обратно" несколько сотен боевиков ИГ*

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-17T08:48:25+03:00

Президент США Дональд Трамп призвал союзников США в Европе, в том числе Великобританию, Францию и Германию, "взять обратно" 800 боевиков ИГ*, взятых в плен в Сирии, с целью предать их суду Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп призвал союзников США в Европе, в том числе Великобританию, Францию и Германию, "взять обратно" 800 боевиков ИГ*, взятых в плен в Сирии, с целью предать их суду. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

"США просят Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду", - заявил Трамп. Президент США также подчеркнул, что "халифат скоро падет".

В следующем своем сообщении в микроблоге Трамп отметил, что США "не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ* проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут". "Время для других активизироваться и делать свою работу, которые они могут выполнять", - заявил он.

США и их союзники проводят операцию против "Исламского государства"* в Сирии и Иракес 2014 года. Ранее Трамп заявил о выводе войск США из Сирии*; данное решение президента Соединенных Штатов в настоящий момент выполняется.

*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU