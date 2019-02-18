2019-02-18T23:15:15+03:00
В мире

Меркель встревожилась из-за недовольства США проектом «Северный поток - 2»

По некоторым данным, канцлер ФРГ готовится к еще более агрессивным действиям со стороны Вашингтона
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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В понедельник, 18 февраля, появилась информация о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель встревожена из-за недовольства США строительством газопровода «Северный поток - 2». По некоторым данным, именно этим объясняется ее речь на Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой глава немецкого правительства активно защищала многополярный мир.

Как оказалось, Меркель готовится в ближайшем будущем столкнуться с еще более агрессивными действиями со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к немецкому канцлеру.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Меркель, выступая в минувшую субботу, 16 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Европа не заинтересована в прекращении диалога с Россией. Между тем вице-президент США Майк Пенс в тот же день дал понять, что Соединенные Штаты пока не готовы принять поражение: в своей речи он призвал всех занять решительную позицию против строительства газопровода «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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