В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-19T08:22:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России объяснили рост цен на продукты в нашей стране. Как заметил замглавы ведомства Андрей Цыганов, стоимость товаров должна расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль, которую затем будут вкладывать в развитие производства.

«Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его», - приводит слова Цыганова РИА Новости.

Что касается резкого подорожания мяса птицы и яиц в прошлом году, то оно, по словам замруководителя ФАС, объясняется тем, что в последние годы отрасль активно развивалась, причем сопровождалось это развитие снижением цен. Однако, как подчеркнул чиновник, продолжаться бесконечно это не могло, так как компаниям рано или поздно бы пришло время отдавать кредиты и долги.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%. Причем продовольственные товары в прошлом году подорожали на 4,7%, а непродовольственные - на 4,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU