В Китае обрушился канатный мост с туристами

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-19T09:21:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник. 19 февраля, стало известно о ЧП, случившемся в китайской провинции Гуандун. В городе Янцзян оборвался веревочный мост, который был одной из достопримечательностей виллы Бэйгуйюань. Причем в тот момент на нем находились шестеро туристов.

Кстати, один из очевидцев снял произошедшее на камеру. На сделанной им записи видно, как группа туристов идет по канатному мосту, натянутому на высоте двух с половиной метров над водоемом, и в какой-то момент один из них начинает прыгать и раскачивать веревочную переправу. В результате мост не выдержал и обрушился.

В Китае обрушился канатный мост с людьми.

Между тем туристы не пострадали, так как были в страховочных поясах, пишет The Sun.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно в белорусском Бресте сразу 50 человек пытались раскачать подвесной мост. После этого молодыми людьми заинтересовались правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU