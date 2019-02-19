Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-19T12:39:24+03:00

Россиянин забросил две шайбы и сделал три голевых передачи в матче с «Коламбус Блю Джекетс»

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 19 февраля, стало известно, что российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров третий раз за неделю стал главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дело в том, что в матче с «Коламбус Блю Джекетс» спортсмен из РФ забросил две шайбы и сделал три голевых передачи, в результате игра завершилась со счетом 5:1 в пользу его команды.

Второй звездой дня стал игрок «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, а третьей - форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в феврале появилась информация о том, что Кучерова оштрафовали на пять тысяч долларов за подножку: лидер «Тампы -Бэй Лайтнинг» заплатит за проступок в игре против «Айлендерс».

ИСТОЧНИК KP.RU