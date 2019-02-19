2019-02-19T12:39:24+03:00
Спорт

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Россиянин забросил две шайбы и сделал три голевых передачи в матче с «Коламбус Блю Джекетс»
Дарья ИВАШКИНА
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Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита КучеровРоссийский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита КучеровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 19 февраля, стало известно, что российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров третий раз за неделю стал главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дело в том, что в матче с «Коламбус Блю Джекетс» спортсмен из РФ забросил две шайбы и сделал три голевых передачи, в результате игра завершилась со счетом 5:1 в пользу его команды.

Второй звездой дня стал игрок «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, а третьей - форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в феврале появилась информация о том, что Кучерова оштрафовали на пять тысяч долларов за подножку: лидер «Тампы -Бэй Лайтнинг» заплатит за проступок в игре против «Айлендерс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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