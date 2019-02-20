2019-02-20T10:35:07+03:00
Политика

В Японии отказались признавать размещение Aegis Ashore нарушением ДРСМД

В Токио напомнили, что они вовсе не являются участниками договора, заключенного между США и Россией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Японии Таро КоноГлава МИД Японии Таро КоноФото: REUTERS
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Размещение американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore на территории Японии не может считаться нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такое заявление сделал министр иностранных дел островного государства Таро Коно.

Дипломат напомнил, что его страна не является участником соглашения, заключенного между США и Россией, а потому не несет обязательств по его положениям.

"Наша страна не является участником этого договора. Следовательно, Япония не несет каких-либо обязательств по ДРСМД и не может его нарушать", - сказал глава ведомства.

Кроме того, ранее министр обороны Японии Такэси Ивая указал на то, что закупаемые у Вашингтона наземные комплексы не смогут запускать крылатые ракеты "Томагавк", а будут предназначены исключительно для перехвата баллистических ракет, следовательно, не несут угрозы для третьих стран, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Токио планирует приобрести у США два корабельных комплекса Aegis и сопутствующее оборудование. Общая сумма контракта оценивается в 2 млрд 150 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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