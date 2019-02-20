2019-02-20T16:17:26+03:00
Общество

Рогозин сомневается, что SpaceX сможет создать ракетные двигатели лучше российских

Глава российского космического агентства также пожелал компании Илона Маска в деле создания нового ракетного двигателя
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что компания Илона Маска SpaceX в ближайшем будущем не сможет разработать ракетные двигатели, характеристики которых будут лучше российских образцовГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что компания Илона Маска SpaceX в ближайшем будущем не сможет разработать ракетные двигатели, характеристики которых будут лучше российских образцовФото: Иван ВИСЛОВ
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что компания Илона Маска SpaceX в ближайшем будущем не сможет разработать ракетные двигатели, характеристики которых будут лучше российских образцов.

"Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть", - заявил Рогозин.

"Хочу сказать, что дай бог им удачи создать двигатель лучше, чем у нас. Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире", - добавил глава российского космического агентства.

Ранее основатель и глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что двигатель Raptor, разработанный инженерами компании, превзошел российский двигатель РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания. Главный конструктор НПО "Энергомаш", которое занимается разработкой и производством ракетных двигателей, Петр Левочкин в ответ на слова Маска заявил, что утверждения о превосходстве "Раптора" являются не совсем корректными, однако отметил "высокий уровень" разработок SpaceX

ИСТОЧНИК KP.RU

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