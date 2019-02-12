Академик РАН Илону Маску по поводу его двигателя: «А на сколько процесс горения устойчив?»

Илон Маск — глава компании SpaceX - сообщил в своем твиттере об успешных испытаниях ракетного двигателя Raptor, которые прошли на заводе в Техасе. Маск планирует устанавливать эти двигатели на космическом корабле Starship и ракете Super Heavy.

Твит Маска об испытаниях.

Илон Маск глава компании SpaceX - сообщил об успешных испытаниях ракетного двигателя Raptor.

Следом глава компании SpaceX похвастался, что Raptor достиг показателя 268,9 бар или 263,7 килограмма силы на квадратный сантиметр— имеется в виду давление в камере сгорания. Тем самым «американец» побил рекорд, установленный российским двигателем РД-180.

Маск хвастается давлением в камере сгорания своего двигателя.

В самом деле, по данным НПО «Энергомаш», давление в камере сгорания РД-180 достигает 261,7 килограмм-силы на квадратный сантиметр. Что аж на 2 килограмма меньше. Но это не может служить основанием для выводов о превосходстве двигателя Raptor. Таков смысл комментария лауреата премии «Глобальная энергия» 2012 года Бориса Каторгина - создателя РД-180, текст которого распространила ассоциация «Глобальная энергия».

Академик заявил: «Прежде чем делать выводы о результатах работы двигателя, надо получить ответы на ряд вопросов: в какой камере была получена тяга, насколько процесс горения устойчив? Как камера охлаждалась при таких высоких тепловых потоках, а также отработала ли она один полетный ресурс или несколько? Только после получения этих показателей, можно давать оценку результатам. Надеюсь, Илон Маск увидит мои вопросы, и предоставит полные данные, буду рад в дальнейшем вступить в полемику».

Кислородно-керосиновые ракетные двигатели РД-180 у нас покупают американцы. Оснащают ими первые ступени ракет-носителей серии Atlas.

США отправили в полет уже 85 российских РД-180. И Маск считал это постыдным для американских производителей. Raptor как раз и призван избавить их от стыда.

Американцы стыдятся летать на наших РД-180, но летают. И нам хорошо - хоть что-то сделали правильно.

Двигатель Маска работает на жидком метане и кислороде. По расчетам - для того чтобы взлетали космические корабли Starship и ракеты Super Heavy, тяга двигателя должна достигать 170 тонн. А Raptor, если верить Маску, демонстрирует 172 тонны. Этого вроде бы достаточно, чтобы добраться до Луны и до Марса.

Борис Каторгин - известный российский ученый и конструктор в области энергетики, академик РАН, лауреат премии правительства России и Государственной премии РФ. Под его руководством и при его непосредственном участии были созданы высокоэффективные жидкостные ракетные двигатели для мирного использования космического пространства. За цикл исследований и разработок высокоэффективных жидкостных ракетных двигателей на криогенных топливах, обеспечивающих надежную работу космической системы, он получил премию «Глобальная энергия» в 2012 году.