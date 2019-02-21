2019-02-21T13:45:47+03:00
Общество

Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее до 14 августа

Предварительные слушания по делу пройдут 26 февраля
Александр ДЖУМАЕВ
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Игорь Подпорин. Фото: АГН Москва/ Никеричев АндрейИгорь Подпорин. Фото: АГН Москва/ Никеричев Андрей
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Замоскворецкий суд Москвы вынес постановление о продлении ареста в отношении Игоря Подпорина, которого обвиняют в нанесении повреждений картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее.

"Сегодня суд провел предварительное заседание по делу, где Подпорину была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа. Предварительные слушания были перенесены на 11:00 мск 26 февраля", - приводит ТАСС слова представителя суда.

Сайт kp.ru ранее сообщал о повреждениях, нанесенных картине Репина. В конце мая прошлого года Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины, после чего на полотне остались порезы. Его обвиняют по части 2 статьи 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"; максимальный срок наказания, который грозит вандалу, - шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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