СЕГОДНЯ 20:51 2019-02-21T20:51:52+03:00

В Каталонии сторонники независимости региона во время забастовки перекрыли въезд в город Фото: REUTERS

28 человек получили ранения в ходе столкновений с местной полицией [видео]

Изменить размер текста: A A

В четверг в Каталонии началась забастовка сторонников независимости региона, организованная активистами движения "Комитеты защиты республики". Митингующие блокируют автомобильные и железные дороги, жгут покрышки. Протестующие перекрыли дорогу AP7 в обе стороны - въезд в Барселону и в обратную сторону в Валенсию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693385" frameborder="0"></iframe> В Каталонии протестующие перекрыли дорогу AP7 в обе стороны - въезд в Барселону и в обратную сторону в Валенсию.

В ходе столкновений митингующих с местной полицией 28 человек получили ранения. Среди получивших травмы двенадцать силовиков. Троих человек задержали за сопротивление сотрудникам Mossos d'Esquadra, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года стало известно о том, что Каталония предложила Испании «демократическое соглашение». Глава Женералитета Ким Торра передал пакет инициатив премьер-министру Педро Санчесу. Торра указал, что в случае отказа от соглашения власти Каталонии не поддержат проект государственного бюджета Испании

ИСТОЧНИК KP.RU