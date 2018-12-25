2018-12-25T21:11:35+03:00
В мире

Каталония предложила Испании «демократическое соглашение»

Глава Женералитета Ким Торра передал пакет инициатив премьер-министру Педро Санчесу
Алена Басавина
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Каталония пригрозила Испании непринятием бюджетаКаталония пригрозила Испании непринятием бюджетаФото: REUTERS
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Каталония переложила Испании ознакомиться с «демократическим соглашением», которое состоит из 21 пункта. Об этом сообщает правительство автономного сообщества.

Известно, что еще 20 декабря глава Женералитета Каталонии встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесу. Однако о выдвинутых предложениях Торра объявил только 25 декабря.

Как сообщает РИА Новости, детали переговоров он рассказал во время традиционного возложения цветов на могилу первого Женералитета Франсеска Масии. Торра рассказал, что среди инициатив находится реализация права Каталонии на самоопределение. Она предполагает создание международной комиссии, которая выступит посредником между автономией и Испанией.

Глава Женералитета указал, что в случае отказа от соглашения власти Каталонии не поддержат проект государственного бюджета Испании.

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