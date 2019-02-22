В Arianespace подтвердили факт нештатной работы ступени "Союза-2.1б"

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-22T11:30:46+03:00

Во время запуска ракеты было зафиксировано серьезное отклонение от орбиты

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Глава французской компании Arianespace, которая обслуживает запуски российских ракет с космодрома Куру, Стефан Исраэль подтвердил сообщения о том, что во время полета "Союза-2.1б" имела место нештатная работа третьей ступени.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 февраля носитель стартовал с Байконура с египетским спутником EgyptSat-A. Аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат", однако в ходе запуска возникли погрешности.

Так, было зафиксировано отклонение спутника от заданной траектории на целых 60 км после срабатывания третьей ступени ракеты. Разгонному блоку удалось парировать и доставить аппарат на расчетную орбиту. Теперь же специалистам предстоит разобраться в причинах инцидента.

Между тем, Исраэль сообщил, что Arianespace решила пока отложила вывоз новой ракеты "Союз" с шестью британскими спутниками OneWeb на стартовый комплекс.

"Решение было принято после успешного запуска ракеты "Союз" с Байконура, но с нештатным поведением третьей ступени", - написал глава компании в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/693420" frameborder="0"></iframe> На севере Свердловской области упали ступени ракеты-носителя.Видео: Кирилл Пинчук

ИСТОЧНИК KP.RU