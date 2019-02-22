В Arianespace подтвердили факт нештатной работы ступени "Союза-2.1б"
Глава французской компании Arianespace, которая обслуживает запуски российских ракет с космодрома Куру, Стефан Исраэль подтвердил сообщения о том, что во время полета "Союза-2.1б" имела место нештатная работа третьей ступени.
Сайт kp.ru писал о том, что 21 февраля носитель стартовал с Байконура с египетским спутником EgyptSat-A. Аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат", однако в ходе запуска возникли погрешности.
Так, было зафиксировано отклонение спутника от заданной траектории на целых 60 км после срабатывания третьей ступени ракеты. Разгонному блоку удалось парировать и доставить аппарат на расчетную орбиту. Теперь же специалистам предстоит разобраться в причинах инцидента.
Между тем, Исраэль сообщил, что Arianespace решила пока отложила вывоз новой ракеты "Союз" с шестью британскими спутниками OneWeb на стартовый комплекс.
"Решение было принято после успешного запуска ракеты "Союз" с Байконура, но с нештатным поведением третьей ступени", - написал глава компании в Twitter.
На севере Свердловской области упали ступени ракеты-носителя.Видео: Кирилл Пинчук
ИСТОЧНИК KP.RU