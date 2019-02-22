2019-02-22T18:56:28+03:00
Экономика

Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Таким образом, средний размер выплаты увеличится до 9266 рублей [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%Фото: RUSSIAN LOOK
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В пятницу, 22 февраля, стало известно, что министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления, которым предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%. Ведомство выдвинуло такую инициативу в связи с тем, что темп роста прожиточного минимума российского пенсионера за 2018 год составил 102%.

При этом предполагается, что средний размер социальной пенсии после индексации увеличится до 9266 рублей. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту Минтруда, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, на реализацию предложенного плана понадобится семь миллиардов рублей до конца 2019 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая в минувшую среду, 20 февраля, с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости довести пенсию до прожиточного минимума, а затем уже проводить индексацию.

Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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