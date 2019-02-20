Путин поручил вернуть людям деньги, недополученные ими в ходе индексации пенсии

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-20T13:50:24+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поручил властям устранить несправедливость, с которой столкнулись граждане после индексации пенсий. Речь идет, в частности, о случаях, при которых россияне лишаются социальных доплат лишь потому, что размер их пенсионных выплат превысил прожиточный минимум.

"Необходимо было учесть все нюансы, но сделано этого не было. Возникшую несправедливость надо немедленно устранить". - сказал президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

При этом он подчеркнул, что государства должно сначала довести пенсию до прожиточного минимума, и лишь потом проводить новую индексацию.

"Нужно пересчитать и вернуть людям деньги, которые они недополучили с начала года", - добавил Владимир Владимирович.

Сайт kp.ru писал о том. что в эту среду, 20 февраля, Путин выступает перед Федеральным собранием с ежегодным посланием, которое представляет собой итоги минувшего года.

СПРАВКА КП

В начале января российские пенсионеры получили прибавку. В среднем она составила тысячу рублей, то есть выросла на 7,05%. Это выше, чем инфляция в прошлом году. Цены, напомним, выросли на четыре с лишним процента. Как поясняют в Пенсионном фонде, средний размер пенсии вырос до 15,4 тысячи рублей. При этом разброс в доходах разных пенсионеров довольно большой. Кто-то получает минималку (в среднем 9 тысяч по стране), а кто-то - 20 - 25 тысяч. Конкретная сумма зависит от стажа, накопленных баллов и возраста.

Всего страховая пенсия по старости увеличилась у 32 млн. россиян. Это те люди, которые не имеют официальной работы. То есть их единственным доходом является пенсия. Работающие пенсионеры (их около 10 млн.) ежегодную прибавку не получают. Их пенсия незначительно увеличивается в августе - в среднем на 100 - 200 рублей в месяц. Еще примерно 3 млн. россиян получают социальную пенсию. Но у отдельных даже неработающих пенсионеров пенсия не увеличилась вовсе. Почему так?

- Некоторые пенсионеры получают социальную доплату к пенсии, обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера. Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована – скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение, - объясняли в январе в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Сейчас прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране составляет 8846 рублей. Кое-где он ниже, а кое-где - выше. Например, самый маленький - в Тамбовской области (7811 рублей), а самый большой - на Чукотке (19 тысяч). Если пенсия у человека ниже этой цифры, государство компенсирует разницу. Для сравнения, в Москве прожиточный минимум пенсионера составляет 12 115 рублей, а в Московской области - 9908 рублей.

Простой пример. Если человеку полагается пенсия в 8 тысяч рублей, то раньше государство добавляло ему еще 846 рублей в месяц. И он получал столько, сколько составляет прожиточный минимум. Рубль в рубль. После индексации в январе номинальная пенсия человека выросла на 7,05% - до 8564 рублей. Но в результате человек, как получал, так и будет получать те же 8846 рублей. Компенсация от государства стала меньше, а на доходах человека это не отразилось. Как пояснили в ПФР, доплату к пенсии получают 3,4 млн. человек по всей стране. А всего на эти цели бюджет тратит 86 млрд. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU