2019-02-20T01:03:39+03:00
Политика

Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая онлайн-трансляция

Глава государства обратится к стране со стратегическим документом. Прямая трансляция Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 начнется ровно в 12.00 [видеотрансляция]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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В 2018 году президент выступил с Посланием Федеральному собранию в стенах Манежа. Фото Zuma\TASSВ 2018 году президент выступил с Посланием Федеральному собранию в стенах Манежа. Фото Zuma\TASS
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19 лет назад Владимир Путин огласил свое самое первое и самое краткое Послание Федеральному собранию - в 2000 году в нем было всего 5146 слов. Год назад президент произнес свое самое долгое - 1 час 55 минут - и самое объемное Послание, 11 428 слов. Оно же стало и самым необычным: Путин не просто читал текст, но и использовал графику и даже видео.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

После всего этого никто не знает, что ждет нас в нынешнем году. Будет ли повторен формат 2018 года или президент вернется к уже привычному виду Послания, появятся ли технические новинки или упор будет сделан на содержание? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос корреспондента "КП" предложил дождаться полудня 20 февраля.

Но как минимум одно новшество в эту среду уже случится. В прошлом году Послание покинуло Георгиевский зал Кремля и переместилось в Манеж, тогда это объяснили как раз необходимостью использовать большие экраны, которые в исторические интерьеры не вмещались. В этом году был сделан следующий шаг - Послание будет зачитано в Гостином дворе, там, где обычно проходят Прямые линии президента.

Традиционно на оглашение главного документа года приглашается около 1000 человек, но это объяснялось исключительно вместимостью Георгиевского зала. Поэтому в Гостином дворе может быть установлен еще один рекорд, превышающий 1100 человек, приглашенных в 2013 году.

Владимир Путин во время исполнения Гимна России после оглашения Послания Федеральному собранию в 2018 году. Фото Алексей Никольский Zuma/TASS.

Владимир Путин во время исполнения Гимна России после оглашения Послания Федеральному собранию в 2018 году. Фото Алексей Никольский Zuma/TASS.

Темы Послания никогда заранее не раскрываются, и не столько потому что это секрет. Путин лично до последнего момента работает над текстом и вносит в него правку, порой самую радикальную.

Послание президента можно будет посмотреть на центральных телеканалах страны в среду 20 февраля в 12:00.

Смотрите также прямую онлайн-трансляцию Послания на сайте kp.ru, слушайте на "Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

ИСТОЧНИК KP.RU

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