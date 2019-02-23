Логинов пропустит чемпионат Европы по биатлону из-за ошибки руководства СБР

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-23T15:57:41+03:00

Спортсмен мог участвовать в гонке преследовать сверх квоты, однако для этого нужно было выступить в спринте

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Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский объяснил отъезд Александра Логинова с чемпионата Европы в Минске ошибкой руководства организации.

Напомним, что спортсмен должен был участвовать в соревнованиях в столице Белоруссии в комбинации спринт-пасьют, однако неожиданно покинул место проведение гонки.

"Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает", - прокомментировал ситуацию Кугаевский.

Он рассказал о том, что еще три дня назад предупредил президента Союза Владимира Драчева о невозможности заявления Логинова сверх квоты России. Будучи действующим чемпионом Европы в гонке преследования, он действительно мог стартовать в пасьюте, но для этого надо было принять участие и в спринте.

"В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту, и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает", - цитирует "Тюменская арена" председателя совета.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас наши биатлонисты выступают также на американских этапах Кубка мира, однако дела у сборной пока не ладятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU