Логинов пропустит чемпионат Европы по биатлону из-за ошибки руководства СБР
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский объяснил отъезд Александра Логинова с чемпионата Европы в Минске ошибкой руководства организации.
Напомним, что спортсмен должен был участвовать в соревнованиях в столице Белоруссии в комбинации спринт-пасьют, однако неожиданно покинул место проведение гонки.
"Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает", - прокомментировал ситуацию Кугаевский.
Он рассказал о том, что еще три дня назад предупредил президента Союза Владимира Драчева о невозможности заявления Логинова сверх квоты России. Будучи действующим чемпионом Европы в гонке преследования, он действительно мог стартовать в пасьюте, но для этого надо было принять участие и в спринте.
"В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту, и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает", - цитирует "Тюменская арена" председателя совета.
Сайт kp.ru писал о том, что сейчас наши биатлонисты выступают также на американских этапах Кубка мира, однако дела у сборной пока не ладятся.
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ИСТОЧНИК KP.RU