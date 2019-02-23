2019-02-23T22:55:21+03:00
Общество

Умер Стэнли Донен - "король голливудских мюзиклов"

Кинорежиссер, продюсер и хореограф Стэнли Донен умер Нью-Йорке, всего полтора месяца не дожив до 95 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Умер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли ДоненУмер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли ДоненФото: REUTERS
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В субботу, 23 февраля, стало известно о том, что умер Стэнли Донен - американский кинорежиссёр, продюсер и хореограф, который прослыл настоящим "королем голливудских мюзиклов".

Смерть настигла мужчину в Нью-Йорке в возрасте 94 лет. Он не дожил до своего очередного юбилея всего полтора месяца, скончавшись в четверг несколько дней назад. Печальные известия сообщил сыл продюсера Марк Донен.

Между тем, согласно данным издания The Chicago Tribune, причиной смерти хореографа стал сердечный приступ.

Стэнли Донен родился в Колумбии в 1924 году и начал свою карьеру уже в 16 лет, будучи участником хора на Бродвее. Первой его режиссёрской работой стала совместная с Джином Келли экранизация мюзикла "Увольнение в город", а в 1952 году вышел легендарный фильм "Поющие под дождем". Это кинолента получила не только "Оскар", но и множество других престижных премий. А в 1957 году Донен снял также остроумную сатиру на мир моды и модные претензии под названием "Забавная мордашка". В фильме приняла участие сама Одри Хепберн.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее стало известно также о смерти известного итальянского фотографа и модельера Мареллы Аньелли Караччоло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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