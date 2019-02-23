Умер Стэнли Донен - "король голливудских мюзиклов"
В субботу, 23 февраля, стало известно о том, что умер Стэнли Донен - американский кинорежиссёр, продюсер и хореограф, который прослыл настоящим "королем голливудских мюзиклов".
Смерть настигла мужчину в Нью-Йорке в возрасте 94 лет. Он не дожил до своего очередного юбилея всего полтора месяца, скончавшись в четверг несколько дней назад. Печальные известия сообщил сыл продюсера Марк Донен.
Между тем, согласно данным издания The Chicago Tribune, причиной смерти хореографа стал сердечный приступ.
Стэнли Донен родился в Колумбии в 1924 году и начал свою карьеру уже в 16 лет, будучи участником хора на Бродвее. Первой его режиссёрской работой стала совместная с Джином Келли экранизация мюзикла "Увольнение в город", а в 1952 году вышел легендарный фильм "Поющие под дождем". Это кинолента получила не только "Оскар", но и множество других престижных премий. А в 1957 году Донен снял также остроумную сатиру на мир моды и модные претензии под названием "Забавная мордашка". В фильме приняла участие сама Одри Хепберн.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее стало известно также о смерти известного итальянского фотографа и модельера Мареллы Аньелли Караччоло.
ИСТОЧНИК KP.RU