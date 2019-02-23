Умерла Марелла Аньелли - модельер, фотограф и настоящая икона стиля

СЕГОДНЯ 20:12 2019-02-23T20:12:08+03:00

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В субботу, 23 февраля, в итальянском Турине умерла Марелла Аньелли Караччоло - известный фотограф, модельер и признанная икона стиля.

Женщина скончалась в собственном доме в возрасте 91 года. По словам родных светской львицы, в последние годы она часто болела и все больше угасала. Причина ее смерти пока не раскрывается, однако известно, что похороны пройдут в закрытом режиме, передает La Repubblica.

Марелла Аньелли являлась вдовой внука основателя автоконцерна Fiat Джованни Аньелли. Наибольшее признание она получила в 1973 году после того, как создала дизайн текстиля для швейцарской фабрики тканей Abraham Zumsteg и удостоилась высокой награды - своеобразного "Оскара" в сфере пошива. Также снимки Мареллы часто появлялась в модном журнале Vogue. Кроме того, женщина является автором ряда книг на тему садов, ухаживать за которыми она очень любила.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этой неделе скончался также Карл Лагерфельд, который на протяжении долгих лет являлся главным кутюрье модного дома Chanel. Модельер упорно сражался с раком поджелудочной железы, однако проиграл эту войну.

ИСТОЧНИК KP.RU