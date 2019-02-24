Пенс 25 февраля объявит о «конкретных шагах» США в отношении Венесуэлы

СЕГОДНЯ 22:58 2019-02-24T22:58:42+03:00

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Как стало известно, в понедельник, 25 февраля, вице-президент США Майкл Пенс отправится в Боготу, где планирует встретиться с лидерами стран Группы Лимы и обсудить обстановку в Венесуэле.

Кроме того, по словам представителя вашингтонской администрации, в тот же день Пенс собирается объявить о «конкретных шагах» и «четко определенных мерах» в связи с ситуацией вокруг доставки «гуманитарной помощи» в боливарианскую республику. «Произошедшее вчера (в субботу, 23 февраля) не помешает нам доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу», - сказал собеседник агентства Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу венесуэльская оппозиция попыталась ввезти в республику так называемую гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые ранее были закрыты по решению законных властей Венесуэлы. Однако подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В итоге в районе пограничных переходов начались беспорядки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU