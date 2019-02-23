Мадуро против Гуаидо: на границе решается судьба Венесуэлы

Когда в России отмечают День защитника Отечества, в далекой Венесуэле людям по-настоящему приходится защищать свою родину. Только вот родина, как ни странно, у всех своя. Чависты будут отстаивать независимость страны и своего гаранта Николаса Мадуро, а оппозиция попытается протащить переданные США и странами Латинской Америки коробки с продуктами, лекарствами и и мылом, пообещав пройти по стране "гуманитарной лавиной".

Ситуация накалена до предела, ведь самопровозглашенный президент страны Хуан Гуаидо пообещал, что гуманитарка в любом случае войдет в Венесуэлу, не важно, каким способом. Многие поняли эти слова однозначно и решили, что оппозиция готовит силовую акцию, чтобы в крайнем случае просто продавить кордоны. Поэтому местное министерство обороны полностью закрыло все приграничные переходы с Колумбией и с Бразилией, стянув войска в эти районы. Но у Гуаидо есть козырь - 600 тысяч добровольцев, которые завербовались распределять гуманитарную помощь. Что это за волонтеры и не станут ли они из простых помощников новыми "штурмовыми отрядами", покажет время.

Уличные беспорядки в городе Уренья, Венесуэла.Фото: REUTERS

Однако ключевая роль в сегодняшних событиях принадлежит венесуэльским военным. Хотя высшее руководство вооруженных сил несколько раз публично заявляло о том, что они готовы умереть за "Боливарианскую революцию", Гуаидо и его соратники пытаются раскачать военных, чтобы добиться хотя бы их нейтралитета. Оппозиционеры уже предложили закон об амнистии, который позволяет военнослужащим в случае победы античавистов избежать какого-либо уголовного преследования. США в лице Дональда Трампа предложили уже не "пряник", а "кнут". Хозяин Белого дома потребовал от венесуэльских военных перейти на сторону "законной власти", иначе пообещал им "потерю всего".

Но помимо границы напряженной будет ситуация и в столице страны Каракасе. Сегодня у оппозиции запланированы протестные акции по всему городу, хотя и сторонники Мадуро организуют марши в поддержку законно избранного президента. Вероятность столкновений и провокаций, по словам экспертов, очень высока, ведь достаточно одного выстрела, чтобы из мирного протеста эта процессия превратилась в крушащую все на своем пути толпу. Опыта у венесуэльцев не занимать - подобное происходило много раз, а в 2017 году вообще вылилось в многомесячные баррикады с тысячами жертв.

Сможет ли президент Мадуро выстоять и сохранить свою власть, покажет время. "Комсомольская правда" отправляется на улицы Каракаса, чтобы с места освещать события.