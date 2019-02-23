2019-02-23T16:26:14+03:00
В мире

Мадуро против Гуаидо: на границе решается судьба Венесуэлы

Войдут ли вместе с гуманитарной помощью войска Трампа [обновляется]
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
Поделиться:
Участники проправительственного патруля добровольцев возле моста на границе с Бразилией.Участники проправительственного патруля добровольцев возле моста на границе с Бразилией.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Когда в России отмечают День защитника Отечества, в далекой Венесуэле людям по-настоящему приходится защищать свою родину. Только вот родина, как ни странно, у всех своя. Чависты будут отстаивать независимость страны и своего гаранта Николаса Мадуро, а оппозиция попытается протащить переданные США и странами Латинской Америки коробки с продуктами, лекарствами и и мылом, пообещав пройти по стране "гуманитарной лавиной".

Ситуация накалена до предела, ведь самопровозглашенный президент страны Хуан Гуаидо пообещал, что гуманитарка в любом случае войдет в Венесуэлу, не важно, каким способом. Многие поняли эти слова однозначно и решили, что оппозиция готовит силовую акцию, чтобы в крайнем случае просто продавить кордоны. Поэтому местное министерство обороны полностью закрыло все приграничные переходы с Колумбией и с Бразилией, стянув войска в эти районы. Но у Гуаидо есть козырь - 600 тысяч добровольцев, которые завербовались распределять гуманитарную помощь. Что это за волонтеры и не станут ли они из простых помощников новыми "штурмовыми отрядами", покажет время.

Уличные беспорядки в городе Уренья, Венесуэла. Фото: REUTERS

Уличные беспорядки в городе Уренья, Венесуэла.Фото: REUTERS

Однако ключевая роль в сегодняшних событиях принадлежит венесуэльским военным. Хотя высшее руководство вооруженных сил несколько раз публично заявляло о том, что они готовы умереть за "Боливарианскую революцию", Гуаидо и его соратники пытаются раскачать военных, чтобы добиться хотя бы их нейтралитета. Оппозиционеры уже предложили закон об амнистии, который позволяет военнослужащим в случае победы античавистов избежать какого-либо уголовного преследования. США в лице Дональда Трампа предложили уже не "пряник", а "кнут". Хозяин Белого дома потребовал от венесуэльских военных перейти на сторону "законной власти", иначе пообещал им "потерю всего".

Но помимо границы напряженной будет ситуация и в столице страны Каракасе. Сегодня у оппозиции запланированы протестные акции по всему городу, хотя и сторонники Мадуро организуют марши в поддержку законно избранного президента. Вероятность столкновений и провокаций, по словам экспертов, очень высока, ведь достаточно одного выстрела, чтобы из мирного протеста эта процессия превратилась в крушащую все на своем пути толпу. Опыта у венесуэльцев не занимать - подобное происходило много раз, а в 2017 году вообще вылилось в многомесячные баррикады с тысячами жертв.

Сможет ли президент Мадуро выстоять и сохранить свою власть, покажет время. "Комсомольская правда" отправляется на улицы Каракаса, чтобы с места освещать события.

Гумконвой США прибывает в Венесуэлу - онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

 
Читайте также
Новости 24
Родителей украинских претенденток на "Евровидение" внесли в базу "Миротворца"
ВС Венесуэлы развернули войска на границе с Колумбией
Логинов пропустит чемпионат Европы по биатлону из-за ошибки руководства СБР
По России проедет поезд с трофейным оружием сирийских боевиков
На Украине назвали отбор на "Евровидение" частью гибридной войны
Американский самолет совершит еще один наблюдательный полет над Россией
"Развлечем Трампа": В Иране заявили, что удивят США в случае ужесточения санкций
Украина потеряла первое место по числу приезжающих в Россию мигрантов
Трамп получил премию "Золотая малина" как худший актер
В шутках Comedy Woman экспертиза нашла оправдание фашизма
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России
"Первым делом нужно зарегистрировать частные питомники": экологи - об идее запретить россиянам держать дома змей и медведей
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мальчика, оставленного матерью в "Лосином острове", передадут под опеку после следственных действий
Пожар в Московской консерватории ликвидирован
Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу
В России планируют разработать наземную версию "Калибра-М"
В московской консерватории имени Чайковского вспыхнул пожар
Немецкий депутат заявил, что безопасность в Европе невозможно обеспечить без России