Цирк уехал, Гуаидо остался: антиправительственные выступления в Венесуэле обернулись полным провалом

Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала.

Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории ВенесуэлыФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

АХ, КАРНАВАЛ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

Корреспондент КП решил лично проверить «историчность» сегодняшнего дня и выдвинулся в сторону митингов. Как обычно, по плану у меня были сначала чависты, а потом оппозиция. Проблема в том, что все эти протесты были похожи на предыдущие, только с одним отличием — более «жиденькие». Никакого эпохального и исторического размаха не было и в помине.

В Каракасе было много мест, куда интереснее, чем все манифестации. Например, пивные, забитые людьмиФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Тем не менее, у сторонников Мадуро было явно повеселее. Музыка, барабаны и даже жонглеры с кеглями. По-настоящему радостные лица, танцующие самбу и хоропо под заводные ритмы групп, играющих на сцене. Было заметно, что люди, пришедшие на эти шествия, развлекаются здесь, словно придя на тусовку. Да и атмосфера была под стать - музыка, зажигательные танцы, "тусовка"...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693713" frameborder="0"></iframe> Митинг за «чавистов» в Каракасе.

Оппозиция смотрелась куда как более бледно. Я подъехал к предполагаемой середине всего этого действа (час дня), и народ уже начинал расходиться по домам. Понять собравшихся тоже можно — суббота, выходной, надо успеть на пляж, да еще и вечером, наверняка, намечается вечеринка. Назвать увиденное можно было одним словом — тухлятина.

Оппозиция смотрелась куда как более бледноФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Так как оппозиция собралась у главного командования ВВС на базе «Карлота», то демонстранты кричали бойцам свои лозунги, большая часть из которых была весьма незамысловата: «Солдат, выступи вместе с народом», «Не стреляй», «У меня такой же сын, присоединяйся к нам». Проблема была в том, что в протестующих никто и не думал стрелять, поэтому военнослужащие с ленцой взирали на людей, пытающихся протиснуть свои лоснящиеся лица между решеток ограждающих базу.

Попадались в толпе и откровенные «фрики», пришедшие сюда, чтобы покрасоваться перед камерами. Я заметил и Человека-паука и Бэтмена и даже Капитана Америку (что впрочем неудивительно, ведь своих-то героев у Венесуэлы и нет). Клоунада и карнавал, который, кстати, начинается через полторы недели.

Вывод из всего этого балагана ровно один. За месяц, что по стране бушуют «вспышки народного гнева», ничего не изменилось. То ли венесуэльцы не способны к настоящему протесту, то ли тут люди настолько уже устали от всего, что ни Гуаидо, ни сам черт их уже не растревожит. Так или иначе, но сегодня в Каракасе было много мест, куда интереснее, чем все эти манифестации, например, пивные, забитые людьми.

НА ГРАНИЦЕ ГУМКОМВОИ ХОДЯТ ХМУРО

На границе дела обстояли практически точно также, как и в столице. Был анонсирован «прорыв», чуть ли не сам Гуаидо должен был промчаться на первом грузовике с гумпомощью мимо военных, покорно склонивших голову перед «президентом». Затем был запланирован "марш на Каракас" и прочие атрибуты успешного переворота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

Сначала все шло как по маслу. Утром появилась новость о четырех военных, перешедших в Колумбию и вставших под знамена «демократии». Да не одних, а с целым бронеавтомобилем. Казалось, что еще немного, и вся венесуэльская армия побежит присягать самопровозглашенному главе государства.

Но «чуда» не случилось, никто никому не присягнул и даже не открыл ворота на границе. Конвой с гуманитарной помощью, несмотря на утверждения Гуаидо, так и не вошел на территорию Венесуэлы. Единственным результатом всей этой катавасии стали сожженные грузовики, причем не понятно, кто и как их уничтожил. Судя по фото, фуры банально не доехали до границы Боливарианской Республики. Пока в числе «жертв» числятся три машины, груженные языками с лекарствами и продовольствием.

ПО ЗАВЕТАМ ДОКТОРА ГЕББЕЛЬСА

Проблема в том, что вся ситуация настолько политизирована и насыщена пропагандой, что понять реальную картину весьма непросто. Например, на фото, которые распространяла оппозиция, было указано море людей, собравшихся рядом с главкоматом ВВС, назывались даже цифры в 50 тысяч. Смущает только одно. На снимке все люди одеты в белые рубашки — именно такую «униформу» использовали античависты во время протестов 2017 года. Сейчас на митинги ходят люди в обычной одежде, гораздо более пестрой, чем на фотографии.

За месяц, что по стране бушуют «вспышки народного гнева», ничего не изменилосьФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Сами сообщения античавистов тоже носят неоднозначный характер. Несчастных четырех дезертиров так часто тиражировали в Твиттере и других соцсетях, что создавалось впечатление, что вместе с ними перебежала через границу вся венесуэльская армия. Солдат снимали и сверху и снизу, в фуражке и без.

У сторонников Мадуро было явно повеселееФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Что реально происходит в стране я видел своими глазами. Никакой паники нет и в помине, люди живут своей жизнью. Да, они вышли на улицы и сказали свое «фи» Мадуро. Но на большее местных граждан не хватило. Венесуэльцев в принципе интересуют другие вещи — вкусно поесть, хорошо выпить, потанцевать, да «перетереть» с друзьями, кто из знаменитостей сделал очередную операцию по увеличению груди.

Можно ли с такими людьми сделать революцию? Сомневаюсь. По крайней мере, в этот раз протест в очередной раз превратился в карнавал.

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