Лавров встретился с заместителем главы МИД Вьетнама

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-25T11:02:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем главы внешнеполитического ведомства Вьетнама Буй Тхань Шоном. Переговоры состоялись в понедельник, 25 февраля, на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Хошимине.

Ожидается, что после обмены мнениями с вьетнамским дипломатов глава МИД РФ выступит перед участниками мероприятия с программной речью по вопросам обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По окончанию же визита в республику Лавров отравится в Китай, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что уже через несколько дней во Вьетнаме состоится одно из самых ожидаемых политических событий последнего времени. В Ханое встретятся лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Дональда Трамп.

Сайт kp.ru писал о том, что власти страны-организатора саммита уже во всю готовятся к его проведению. Так, например, накануне с территории республики был выслан двойник Ким Чен Ына.

Глава МИД России Сергей Лавров отвечает на вопросы Радио "Комсомольская правда".О деле Бутиной и гражданстве РФ для жителей Донбасса - министр иностранных дел РФ ответит на вопросы "КП". Прямая онлайн-трансляция интервью Сергея Лаврова 17 декабря 2018 года. Ведущие Андрей Баранов и Дарья Асламова. Вниманию коллег из других СМИ и YouTube-каналов: при цитировании или ином использовании этого видео ссылка на Радио "Комсомольская правда" обязательна!

ИСТОЧНИК KP.RU