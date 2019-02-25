Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама из-за саммита США-КНДР

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-25T09:38:54+03:00

Власти республики опасаются, что комик мог вызвать проблемы на фоне прибытия в Ханой настоящего северокорейского лидера

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Австралийскому комику Говарду, который на протяжении уже пяти лет выступает в качестве двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына, пришлось в срочном порядке покинуть территорию Вьетнама в связи с приближением даты проведения саммита США-КНДР.

Мужчина прибыл в Ханой в минувшую пятницу вместе со своим коллегой Расселом Уайтом, который изображает американского президента Дональда Трампа. Вместе юмористы всегда собирали вокруг себя огромную толпу зевак и средств массовой информации. Между тем, вьетнамским властям такой ажиотаж показался проблемным

Двойники Ким Чен Ына и Дональда Трампа давно работают вместеФото: REUTERS

Согласно данным Reuters, ранее они уже вызывали Говарда "на ковер" и просили его не создавать помех приближающемуся саммиту, однако после решили просто выслать двойника из страны. При этом Расселу Уайту разрешили остаться, но лишь на условии, что он не будет делать публичных выступлений.

"У северокорейцев нет чувства юмора”, - прокомментировал ситуацию двойник Ким Чен Ына, добавив, что сатира - это мощное оружие против любой диктатуры.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее вы уже могли видеть Говарда в образе северокорейского лидера на Зимних Олимпийских играх 2018 года - тогда комик танцевал перед группой поддержки спортсменов из КНДР, прежде чем сотрудники службы безопасности увели его, а также на ОИ в Рио.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/655192" frameborder="0"></iframe> Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU