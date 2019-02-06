Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится с 27 по 28 февраля во Вьетнаме

СЕГОДНЯ 05:34 2019-02-06T06:02:31+03:00

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Второй саммит США - КНДР на уровне глав государств будет проходить во Вьетнаме с 27 по 28 февраля. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Издание отмечает, что глава Белого дома намерен объявить о датах и месте встрече во время своего выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным посланием “О положении страны”. В администрации президента подтвердили, что он сделает объявление во вторник, 5 февраля.

В редакции отметили, что неизвестно название города, в котором состоится второй американо-северокорейский саммит.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня прошлого года в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. По итогам той встречи Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU