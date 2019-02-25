2019-02-25T13:26:21+03:00
Звезды

Лидия Федосеева-Шукшина после госпитализации находится в тяжелом состоянии

Актриса была госпитализирована накануне с болями в груди
Марина ВЕНЦОВА
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Лидия Федосеева-Шукшина.Лидия Федосеева-Шукшина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Как стало известно в понедельник, 25 февраля, состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной после срочной госпитализации врачи оценили как тяжелое. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в Центре кардиологии Минздрава России.

"Она в тяжелом состоянии", - сказал источник в больнице, в которую была доставлена актриса.

Накануне kp.ru сообщал, что Федосеева-Шукшина пожаловалась на боли в груди, в связи, с чем была госпитализирована.

О том, что могло спровоцировать ухудшение состояния здоровья Федосеевой-Шукшиной не сообщается. При этом она ранее отмечала, что постоянные ссоры с родными негативно сказываются на ее самочувствии. Супруг артистки - Бари Алибасов, с которым они официально узаконили отношения в 2018 году, поддерживает жену.

Российский продюсер, супруг артистки Бари Алибасов утром в понедельник не подтвердил распространенную в СМИ информацию об инфаркте. Он отметил, что Федосеева-Шукшина находится в больнице, но речи о таких серьезных проблемах со здоровьем не ведется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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