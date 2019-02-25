Бари Алибасов опроверг, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной был инфаркт

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-25T09:01:08+03:00

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Российский продюсер Бари Алиасов не подтвердил, что Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт. Она находится в больнице, но речи о таких серьезных проблемах со здоровьем не ведется.

«Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице», — пояснил Алибасов телеканалу «360».

Знаменитую актрису госпитализировали 24 февраля. Она почувствовала себя плохо и жаловалась на боли в груди. К тому же высокое давление дополнило картину, и медики приняли решение оставить именитую пациентку в больнице.

Что именно спровоцировало ухудшение состояния здоровье актрисы не сообщается. Ранее она жаловалась, что регулярные ссоры с детьми и внуками негативно сказываются на ее здоровье.

Поддерживает жену продюсер Бари Алибасов. Они узаконили отношения в 2018 году. Для 71-летнего музыканта это седьмой по счету брак. Для 80-летней Федосеевой-Шукшиной — пятый.

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ИСТОЧНИК KP.RU