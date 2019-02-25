2019-02-25T09:01:08+03:00
Звезды

Бари Алибасов опроверг, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной был инфаркт

Народную артистку РСФСР госпитализировали 24 февраля с болями в груди
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной опроверг сообщение об инфаркте актрисы. ФОТО: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГСупруг Лидии Федосеевой-Шукшиной опроверг сообщение об инфаркте актрисы. ФОТО: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Российский продюсер Бари Алиасов не подтвердил, что Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт. Она находится в больнице, но речи о таких серьезных проблемах со здоровьем не ведется.

«Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки в больнице», — пояснил Алибасов телеканалу «360».

Знаменитую актрису госпитализировали 24 февраля. Она почувствовала себя плохо и жаловалась на боли в груди. К тому же высокое давление дополнило картину, и медики приняли решение оставить именитую пациентку в больнице.

Что именно спровоцировало ухудшение состояния здоровье актрисы не сообщается. Ранее она жаловалась, что регулярные ссоры с детьми и внуками негативно сказываются на ее здоровье.

Поддерживает жену продюсер Бари Алибасов. Они узаконили отношения в 2018 году. Для 71-летнего музыканта это седьмой по счету брак. Для 80-летней Федосеевой-Шукшиной — пятый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов купили дом в Подмосковье и билеты в свадебное путешествие

Молодожены признались, что дети не поддержали их брак (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Сын Бари Алибасова: Узнал о свадьбе папы c Лидией Федосеевой-Шукшиной из «Комсомолки»

Единственный ребенок продюсера рассказал об отношениях 71-летнего продюсера с 80-летней актрисой (подробности).

alibasov_nanaalibasov_nana
Алибасова и Федосеева-Шукшина живут душа в душу
3071 отметок «Нравится»157 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама из-за саммита США-КНДР
Адвокат Шнурова призвал комиссию Госдумы принять меры против Милонова
Абэ пообещал учитывать мнение жителей Окинавы по вопросу переноса военной базы США
В Сеуле верят, что саммит США-КНДР сможет завершить Корейскую войну
Nokia представила смартфон для фотографов с пятью камерами
Синоптики рассказали, когда в столицу придет климатическая весна
Колумбийские дипломаты покинули территорию Венесуэлы пешком
Премию «Оскар – 2019» за лучшую женскую роль получила Оливия Колман
Погода в Москве на 25 февраля 2019 года: температура снова в плюсе
У Москальковой попросили помощи 69 россиян, находящиеся в тюрьмах Украины
Премия Оскар 2019 за лучшую режиссуру досталась Альфонсо Куарону
Премия Оскар 2019 за лучшую мужскую роль досталась Рами Малеку
Премия Оскар 2019 за лучший фильм досталась "Зеленой книге"
Электронные водительские права будут введены в России к 2020 году
Леди Гага получила «Оскар» за песню к фильму «Звезда родилась»
«Рома» Альфонса Куарона получила «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке
Лучшим актером второго плана на "Оскаре-2019" стал Махершала Али
Трамп заявил, что во время саммита в Ханое хочет пообщаться с Ким Чен Ыном тет-а-тет
Швеция отказалась принимать своих граждан из числа пленных боевиков ИГ*
«Оскара» за лучшую роль второго плана получила Реджина Кинг
В Голливуде начинается церемония вручения «Оскаров»
В Техасе разбился грузовой Boeing 767, погибли три человека
Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая
Права на песню Siren Song, с которой Maruv намерена выступать на «Евровидении», принадлежат российской компании
Испания выступила против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле
Повторное голосование британского парламента по Brexit снова отложили