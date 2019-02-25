Лавров: США надавили на Сеул в вопросе переговоров с КНДР

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-25T14:07:12+03:00

Глава МИД РФ заявил, что американцы «цыкнули» на Южную Корею и не стремятся к многосторонним договоренностям с региональными игроками

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Вашингтон надавил на Сеул в вопросе переговоров с Корейской Народно-Демократической Республикой, а также игнорируют Пекин в попытках сделать Северную Корею неким буфером против Китая. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на конференции «Международное сотрудничество в неспокойном мире», проходящей во Вьетнаме под эгидой международного дискуссионного клуба «Валдай» и дипломатической академии Вьетнама.

Комментирую меры по снятию напряженности на Корейского полуострова Лавров заявил, что «логика сформированного пакета была в том, что нельзя требовать в одностороннем порядке полного выполнения всего от Пхеньяна и лишь затем начинать думать, облегчать ли санкционное давление». Министр упоминул сингапурский саммит, который, по его словам, показал «то, что с наскока такую проблему не решить».

«В принципе, наверное, можно предположить, что американцы цыкнули на Южную Корею - никаких многосторонних договоренностей, мы сами все решим» - подчеркнул он.

По словам министра к действиям Вашингтона имеет место их отношение с Пекином, поскольку США «игнорировали Китай, даже в негатив пошли, попытаться сделать из Северной Кореи некий буфер против Китая, и все взяли под козырек, равно как и в отношении трёхсторонних проектов по электроэнергии, газу, железных дорог и много чего другого».

Лавров также сообщил, что «СБ ООН мог бы сделать некие жесты, ослабив, устранив часть санкций в той сфере, которая мешает развитию корейско-корейских отношений». Таким образом он предложил ответить КНДР на мораторий Пхеньяна на проведение испытаний.

Ранее kp.ru писал о том, что глава МИД РФ заявил, что Россия надеется на успешное проведение будущего саммита США-КНДР и добавил, что Москва также находится в контакте с Пхеньяном по теме саммита.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Ханое 27-28 февраля должен пройти второй саммит США-КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU