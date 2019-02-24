Ким Чен Ын направился на встречу с Трампом на бронепоезде

СЕГОДНЯ 06:00 2019-02-24T06:00:12+03:00

В Северной Корее подтвердили отправление из Пхеньяна состава с лидером страны

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выехал в Ханой на второй саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным издания, специальный поезд отправился в путь с пхеньянского железнодорожного вокзала 23 февраля. Лидера Северной Кореи и сопровождающих его чиновников на платформе “горячо провожали члены партии, правительства и вооруженных сил”.

В переговорах с США со стороны КНДР также примут участие заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, О Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, а также родная сестра Ким Чен Ына, советник и первый заместитель отдела ЦК ТПК Ким Ё Чжон.

Саммит США-КНДР состоится в столице Вьетнама 27-28 февраля. Ким Чен Ын прибудет в Ханой раньше, чтобы провести официальный визит по приглашению генерального секретаря Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый в истории саммит США - КНДРпрошел 12 июня этого года в Сингапуре. По итогам переговоров американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU