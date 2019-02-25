2019-02-25T13:53:34+03:00
Политика

Украинскую певицу Джамалу уличили в выступлениях в России

Оказалось, что раньше победительница "Евровидения-2016" не стеснялась устраивать концерты в Сочи, а ее родители до сих пор живут в Крыму
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица Джамала. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССПевица Джамала. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Украинскую певицу Джамалу (настоящее имя Сусана Джамаладиинова) уличили в том, что она выступала на корпоративах в России в то время, когда вся киевская элита уже открыто презирала своих "соседей". При этом совсем недавно девушка сама критиковала за подобное поведение исполнительниц Анну и Марию Опанасюк, отказавшихся признавать Крым частью незалежной.

"Спасибо за корпоративы в России после аннексии. Спасибо за российскую новую волну в 2014: именно тогда, когда гибли наши пацаны в донецком аэропорту", - написал в своем аккаунте Facebook ведущий телеканала NewsOne Макс Назаров.

Телеведущий «поблагодарил» артистку за корпоративы

Телеведущий «поблагодарил» артистку за корпоративы

Он указал на то, что Джамала выступала на новогоднем корпоративе в Сочи пять лет назад, а ее родители, тем временем, меняли свой "патриотизм" на российские паспорта и "материальные блага"

"Спасибо. Вы - гордость страны", - подытожил журналист.

Стоит отметить, что о бизнесе родителей победительницы "Евровидения-2016" в Крыму и ее выступлении в Сочи стало известно еще несколько лет назад. "Комсомолка" писала о том, что фотографии с концерта девушки в фешенебельном ресторане Розы Хутор можно легко найти в интернете.

Что касается проживания родителей Джамалы на российском полуострове, то это действительно так. Они основали на побережье небольшой пансионат и теперь постоянно жалуются на "оккупационный гнет", однако уезжать отказываются.

Джамала исполнила композицию за год до Евровидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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