Росздравнадзор выявил нарушения почти в 70% клиниках пластической хирургии

СЕГОДНЯ 20:10 2019-02-25T20:10:10+03:00

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Росздравнадзор провел проверки 1257 клиниках пластической хирургии, и выявил нарушения в 70%. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщили в Росздравнадзоре, в ходе надзорных мероприятий было выявлено «более 3200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медорганизациях», что составляет 68,1% от проверенных, 663 из которых являются частными.

Основным нарушением стало отсутствие круглосуточного стационара, в том числе в случае необходимости проведения реанимационных мероприятий. В ряде клиник выявили использование незарегистрированных, фальсифицированных, недоброкачественных лекарств.

«В судебном порядке приостановлена деятельность семи медицинских организаций. Самостоятельно прекратили деятельность по пластической хирургии 252 медорганизации, в том числе в Москве - 65, Санкт-Петербурге - 27, Новосибирской области - 22, Ростовской области - 20, Республике Татарстан - 11. Составлено 1350 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 21,16 млн рублей», - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести внеплановые проверки клиник пластической хирургии.

Напомним, kp.ru сообщал о нескольких случаях гибели пациентов клиник красоты. Так, 32-летняя Екатерина Киселева скончалась во время операции по уменьшению груди, а 51-летняя Галина Шуткова умерла в клинике на северо-западе Москвы, где хотела скорректировать свою фигуру.

ИСТОЧНИК KP.RU