Замглавы МИД РФ указал на грубое нарушение свободы религии на Украине

СЕГОДНЯ 19:02 2019-02-25T19:02:39+03:00

Сергей Вершинин также отметил попытки Киева заявить в совете о принадлежности определенных территорий

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Выступая на 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин привлек внимание к нарушению свобод религии на Украине, а также широких практик внесудебных казней и политических убийств.

«Украина, где введены драконовские ограничения свободы слова и СМИ, продолжаются гонения на несогласных, журналистов и правозащитников, широко практикуются внесудебные казни и политические убийства, где грубейшим образом попрана свобода религии и убеждений, вносит хвалебную резолюцию о техническом содействии самой себе», - заявил замглавы МИД.

Вершинин подчеркнул, что доверие к СПЧ подрывается, поскольку «мы регулярно наблюдаем попытки заявить в совете о принадлежности определенных территорий, оказать политическое давление, вмешаться во внутригосударственные процессы в отдельных государствах».

Замминистра заявил, что российская сторона призывает СПЧ объективно реагировать на положение в области прав человека в любой стране и «осознать пагубность использования политики двойных стандартов в правозащитной сфере и попыток вброса в его повестку вопросов, которые находятся вне рамок компетенции совета».

Напомним, в Киеве с подачи Петра Порошенко прошел так называемый «объединительный собор», на котором светские власти и раскольники объявили о создании в Незалежной новой «церкви». Украинская православная церковь это сборище проигнорировала, а двух пришедших туда своих архиереев лишила сана. Глава новой раскольничьей церкви на Украине «митрополит» Епифаний (Думенко) получил официальные поздравления из Вашингтона. Соединенные Штаты поздравляют митрополита Епифания с избранием главой Православной церкви Украины.

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