Глава «единой украинской церкви» выбрал кафедральный собор

16 Дек. 17:28 2018-12-16T17:45:18+03:00

При этом «митрополит» Епифаний признался, что хотел бы, чтобы главным храмом был Софийский собор

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В воскресенье, 16 декабря, глава неканонической «единой украинской церкви» так называемый митрополит Киевский Епифаний выбрал кафедральный собор. По его словам, главным храмом станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

«Действующим собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском соборе будет и впредь совершать свои богослужения патриарх (непризнанной Киевской церкви) Филарет», - приводит слова Епифания украинский телеканал «112 Украина».

При этом «митрополит» заметил, что в «единой церкви» хотели бы, чтобы кафедральный собор располагался в Софийском соборе, однако церковь «самостоятельно не сможет достойно заботиться о нем».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», по итогам которого предстоятелем так называемой единой поместной церкви был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).