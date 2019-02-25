Медведев поддержал законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах
Председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал о состоявшейся в понедельник, 25 февраля, встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководством нижней палаты парламента.
В частности, как стало известно, в ходе совещания обсуждался законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах. Причем, по словам Неверова, глава кабмина поддержал этот документ в первоначальной редакции. «Дмитрий Анатольевич поддержал нашу позицию принятия изначальной концепции законопроекта», - приводит слова вице-спикера Госдумы ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 февраля нижняя палата российского парламента отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете использовать жилые помещения под хостелы. При этом было принято решение позже вернуться к редакции документа, поддержанной в рамках первого чтения. Дело в том, что внесенные поправки фактически меняли концепцию инициативы.
Кстати, еще в октябре прошлого года стало известно, что правительство готовит отрицательный отзыв на законопроект, который призывает размещать хостелы в отдельных помещениях.
ИСТОЧНИК KP.RU