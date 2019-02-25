2019-02-25T21:37:42+03:00
Политика

Медведев поддержал законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах

Ранее Госдума отложила рассмотрение соответствующего документа во втором чтении
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал о состоявшейся в понедельник, 25 февраля, встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководством нижней палаты парламента.

В частности, как стало известно, в ходе совещания обсуждался законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах. Причем, по словам Неверова, глава кабмина поддержал этот документ в первоначальной редакции. «Дмитрий Анатольевич поддержал нашу позицию принятия изначальной концепции законопроекта», - приводит слова вице-спикера Госдумы ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 февраля нижняя палата российского парламента отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете использовать жилые помещения под хостелы. При этом было принято решение позже вернуться к редакции документа, поддержанной в рамках первого чтения. Дело в том, что внесенные поправки фактически меняли концепцию инициативы.

Кстати, еще в октябре прошлого года стало известно, что правительство готовит отрицательный отзыв на законопроект, который призывает размещать хостелы в отдельных помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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