2018-10-16T16:54:52+03:00
Политика

Хостелы сохранят «прописку» в жилых домах

Кабмин против их полного запрета в домах. Правительство готовит отрицательный отзыв на законопроект, который призывает размещать хостелы в отдельных помещениях
Ася РОМАНЧУК
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России готовится запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц.России готовится запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство против того, чтобы запретить размещать хостелы в жилых домах. Кабмин не поддержал инициативу депутатов и готовит отрицательный отзыв на данный законопроект.

Идея была предложена весной 2018 года. Депутаты выступили с инициативой запретить использование жилых помещений для гостиниц, хостелов и иных «средств временного размещения». Были подготовлены специальные поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Этот закон должен ввести понятии «средство размещения», «гостиница» и другие.

Эксперты отмечают, что полный запрет хостелов в жилых домах будет тяжелым удалом по отрасли и в целом экономике малых гостиниц. Куда вернее позиция кабмина в этом вопросе: ситуацию нужно регламентировать, а не ликвидировать полностью, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что в России готовится запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц. Законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Это значит, что деятельность хостелов может оказаться вне закона уже в этом году. О дешевых номерах небогатым туристам, путешествующим по России, придется забыть?

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