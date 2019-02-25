2019-02-25T22:43:43+03:00
Спорт

Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста за год

Между тем Международный союз биатлонистов пока не отстранял российскую спортсменку от соревнований
Дарья ИВАШКИНА
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева. Фото: Станислав Красильников/ТАССРоссийская биатлонистка Маргарита Васильева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В понедельник, 25 февраля, появилась информация о том, что российская биатлонистка Маргарита Васильева пропустила за год три допинг-теста подряд. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В связи с этим 27-летней спортсменке грозит дисквалификация от одного года до двух.

Между тем, по сведения источника, знакомого с ходом дела, Международный союз биатлонистов (IBU) пока не отстранял Васильеву от соревнований, так как та предоставила официальное объяснение. «IBU уведомил Васильеву о пропуске трех допинг-тестов подряд в середине февраля. До 25 февраля она должна была предоставить официальное объяснение, что и было сделано биатлонисткой. Решение о ее временном отстранении от соревнований не принималось», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Маргарита Васильева в этом сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. Между тем в личных гонках биатлонистка особых успехов не достигла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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