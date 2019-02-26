Правительство РФ выделит более 868 млн рублей на исследование Арктики

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-26T09:39:36+03:00

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Правительство России выделит 868,75 млн рублей на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике в 2019 году. Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Дмитрий в рамках организации экспедиции "Трансарктика-2019".

"Выделенные средства предназначены для комплексных научных исследований и государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Арктики с использованием четырех научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов Росгидромета", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте кабинета министров.

В распоряжении уточняется, что научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" и научно-исследовательское судно "Профессор Мультановский" должны будут совершить переход через Берингов пролив из Владивостока к побережью Кольского полуострова. В процессе запланировано проведение мониторинга состояния окружающей среды арктических морей России.

Что касается, судна "Академик Трешников", то оно в рамках исследования будет вморожено во льды, а на борту корабля "Профессор Молчанов" развернут "Плавучий университет".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее США обвинили Россию и Китай в попытках получить господство над Арктикой и Северным морским путем, а потому уже этим летом в регионе будут направлены американские военные корабли.

Применение БРК Бастион на учении сил Северного флота в Арктике.В британских СМИ видео, опубликованное Минобороны РФ, назвали "леденящими кровь кадрами"

ИСТОЧНИК KP.RU