В Госдуме решение США направить корабли в Арктику назвали непрактичным

СЕГОДНЯ 07:18 2019-01-12T07:18:15+03:00

Зам главы думского комитета по обороне отметил, что маневры в Арктике летом дают только "моральное самоуспокоение"

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Решение США направить свои военные корабли в Арктику летом абсолютно непрактичное и не даст результата. Такое мнение высказал заместитель главы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Сколько длится арктическое лето и какой смысл? Может быть, что-то показательное, для морального самоуспокоения и не более того. Какого-то практического результата это не будет иметь", — сказал он.

Депутат отметил, что в Арктике нужно находиться круглый год, иметь там военные базы и привязку к материку, и только тогда можно получить ощутимые результаты, передает РИА Новости

"У Российской Федерации все это есть. И самое главное — у нас есть право территориальное претендовать и на шельф, и на эту территорию", — уверен Шерин.

Как писал ранее сайт kp.ru, глава военно-морских сил США Ричард Спенсер 11 января объявил о намерении Вашингтона направить военные корабли в Арктикулетом этого года. По его словам, это будет сделано, чтобы проверить способность людей и техники работать в высоких широтах, а заодно и увеличить присутствие в регионе.